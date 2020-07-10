На страхові виплати сім’ям померлих від COVID-19 медиків виділили 233 мільйони

Уряд виділив Міністерству соцполітики 233,3 млн гривень для надання страхових виплат, передбачених статтею 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Зазначені кошти Міністерством спрямовано на рахунок Фонду соціального страхування України для виплати одноразової допомоги членам сімей медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою COVID-19", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні до Фонду надійшла інформація про 7 підтверджених випадків захворювання медиків під час виконання професійних обов’язків із смертельним наслідком.

Протягом 1-2 "банківських днів" трьом родинам померлих від коронавірусу медичних працівників, документи від яких в повному обсязі надійшли до Фонду, буде виплачено по 1 576,5 тис. гривень гарантованої державою допомоги.

Іншим 4 родинам така допомога буде виплачена найближчим часом після отримання усіх необхідних документів. Наразі фахівцями Фонду надається всебічна допомога сім’ям постраждалих стосовно збору документів для призначення виплат.