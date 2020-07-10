Мінветеранів запустило власний безкоштовний чат-бот

Міністерство у справах ветеранів запустило новий сервіс для ветеранів — власний чат-бот.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Такий сервіс дуже добре зарекомендував себе, як швидкий інструмент для оперативного доступу до цільової інформації", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що чат-бот працює 24/7 без вихідних та повністю безкоштовний.

Зазначається, що за допомогою цього боту ветеран може вирішити ряд проблем та отримати відповіді на актуальні питання без допомоги сторонньої особи. Наразі на стадії тестування вже підключено цілий спектр питань: як відбувається процес надання статусів, яким чином відбувається медична, психологічна та професійна реабілітація, якими пільгами та знижками і за яких умов може користуватися ветеран, хто може претендувати на отримання житла та землі, та інші.

Чат-бот розроблено на основі нейромереж та технологій машинного навчання, "отже кожне звернення до цього сервісу допоможе краще розуміти ваші проблеми і підвищувати ефективність надання допомоги", підкреслили у Мінветеранів.