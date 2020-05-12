Ветеранський рух і підтримка армії: Коляда розповіла про плани фонду “Повернись живим”

Ветеранський рух і підтримка армії: Коляда розповіла про плани фонду “Повернись живим”

Укрінформ
Благодійний фонд допомоги армії «Повернись живим» зосереджуватиме діяльність, передусім, на розвитку ветеранського руху і технічній підтримці підрозділів ЗСУ.

Про це його керівник - ексміністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда розповіла на брифінгу 12 травня, що транслювався онлайн у Facebook.

«Щодо роботи фонду з допомоги армії, звичайно, тут є цікаві для мене напрямки, зокрема, такі як розвиток ветеранського напрямку, чим я займалася останні роки, і мені важливо це продовжити. Цей напрямок роботи буде у вигляді розробки системних змін як інституційно, тобто у вигляді політики, так і до реалізації конкретних рішень. Це зміни в законодавстві, зміни філософії підходу держави до роботи з ветеранами – від патерналізму до розвитку їхнього потенціалу... Звичайно, це військовий напрямок, навчання, технічна підтримка наших підрозділів. Надпотужний напрямок, який є тут... – це робота аналітичного відділу. Тому ми будемо значно розвивати цей напрямок. І держава у вигляді фонду «Повернись живим» отримає надпотужного партнера в розробці і політики, і подальшої імплементації добрих, якісних змін, потрібних нашій державі», – пояснила Коляда.

Вона додала, що має на меті й значно посилити медійну складу в діяльності фонду «Повернись живим».

«У фонду є власна інформаційна агенція, і ми хочемо зробити її майданчиком потужної експертної думки», – уточнила Коляда.

Нова очільниця фонду зауважила, що орієнтовно у червні команда планує презентувати оновлений план роботи, тоді ж стане відомо й про наміри щодо втілення нових проєктів із реабілітації захисників.

«Після стратегічної сесії ми з колективом приймемо рішення стосовно того, за якими напрямками та які проєкти ми реалізуємо, але я завжди буду стояти на захисті тих змін, щоб систему реабілітації добудувати та завершити все розпочате мною як міністром», – зазначила вона.

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Як повідомлялося, Оксана Коляда 13 березня 2019 року була призначена на посаду заступника міністра у справах ветеранів, а 29 серпня – міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. 4 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, що, відповідно до закону, передбачає й відставку всього уряду.

«Повернись живим» — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі, спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на нічній оптиці. Крім того, фонд займається навчальними, медичними та психологічними проєктами.

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