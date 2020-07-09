Зеленський сподівається, що діти з вересня підуть до шкіл

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна уникне другої хвилі захворюваності на COVID-19 й учні з вересня вчитимуться не дистанційно, а в школах.

Про це він заявив, спілкуючись із журналістами на Волині, яке транслювалося наживо на сторінці офісу Президента у Facebook.

“Віримо, що не буде хвилі, і тому діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері й нормально спілкуватися”, - сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що наразі неможливо стовідсотково сказати, чи з 1 вересня навчання відбуватиметься в школах чи дистанційно, зважаючи на труднощі з контролем поширення коронавірусу.

Разом з тим Президент визнав, що для дистанційного навчання потрібна відповідна технічна база, якої бракує.

“Якщо відповідати про вересень, у принципі технічно, я вважаю, що ще технічно не готові. Якщо дистанційне навчання, треба, щоб 3G, 4G у нас було по всій країні”, - зауважив глава держави.

При цьому він додав, що з 1 липня відбувається поліпшення мобільного та інтернет-зв’язку за планом Мінцифри - від заходу до сходу.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в уряді розглядають можливість дистанційного навчання восени у разі погіршення ситуації з пандемією COVID-19.

Станом на 9 липня в україні кількість випадків COVID-19 становить 51 224, за минулу добу виявлено 810 інфікованих. Одужали 23 784 пацієнти, продовжують хворіти 26113 осіб, померли - 1321.

В Україні до 31 липня продовжено адаптивний карантин.

Фото: Офіс Президента