Учасники ЗНО сьогодні складають історію України

У четвер, 9 липня, відбудеться тестування з історії України, яке складатимуть понад 264 тисячі осіб.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти

"Понад 264 тисячі осіб в 1 115 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з історії України. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО нагадують, що допуск учасників до пунктів тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

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Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня до 17 липня в Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти вже склали тести з математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики.