Суд зобов'язав Bihus.Info спростувати заяви про причетність Гладковського-молодшого до "схем"

Подільський райсуд Києва зобов’язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Ігоря Гладковського до схем розкрадання в оборонному комплексі України.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса.

Як зазначається, він наголосив, що йдеться лише про суд першої інстанції, тому це рішення буде оскаржено.

«Чекаємо на повний текст рішення, юристи вивчають документи. Ну і зустрінемось в апеляції», — зазначив Бігус.

Раніше Руслан Волинець, адвокат Ігоря Гладковського, оприлюднив текст рішення суду, датований 3 липня. У ньому Bihus.Info зобов'язують «спростувати поширену недостовірну інформацію» про начебто причетність Гладковського до схем із розкрадань в оборонному комплексі.

У лютому 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, що стосується розкрадань в оборонному комплексі обсягом щонайменше 250 млн грн.

Журналісти стверджували, ніби до цих схем причетний Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.