Поліція навідалась до ресторану Тищенка після інформації "Bihus info"

Після журналістського розслідування програми "Bihus info" столичні поліцейські перевірили ресторан на вулиці Льва Толстого щодо роботи у період карантину.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті столичної поліції.

Зазначається, що після виходу журналістського розслідування у понеділок, 27 квітня, поліцейські внесли до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень дані про вчинені кримінальні правопорушення. Наступного дня поліцейські виїхали перевірити ресторан.

Як розповів співробітник Голосіївського управління поліції Андрій Вернігор, по прибуттю адміністратор закладу відкрив вхід до ресторану та пустив поліцейських всередину.

«У закладі відвідувачів не було. Там знаходилося кілька працівників. Ми роз’яснили адміністратору ресторану законодавчі норми про дотримання карантину та відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення та зобов’язання щодо заборони закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину», - зазначив він.

Як повідомлялося, журналісти "Bihus info" з'ясували, що під час карантину ресторан "Велюр", який належить нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку, відвідують політики і бізнесмени. У свою чергу Тищенко спростував інформацію про роботу ресторану для відвідувачів. За його словами, там проходять лише "особисті зустрічі", а гості не їдять.