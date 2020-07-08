Під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив один з організаторів акції, заступник керівника громадської організації "Фрайкор" Богдан Войцехівський.

"Вдень на засіданні Кабміну можуть погодити кандидатуру Мураєвої на посаду у ХОДА, тому зранку до Кабміну вийшли представники "Фрайкору", "Правого сектору", "Спілки ветеранів АТО", - розповів Войцехівський.

Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Валерію Мураєву на посаду заступника голови Харківської ОДА / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

За його словами, до учасників акції виходив представник департаменту Кабінету міністрів, якому передали усне звернення з вимогою учасників акції.

"Зараз для продовження акції ми переходимо від Кабміну до Офісу Президента, а о 13:00 повернемося під Кабмін. Якщо Мураєву все ж таки призначать, ми продовжимо акції протесту у Харкові та Києві", - додав Войцехівський.

Щодо, то, За його словами, учасників акції понад 200, понад 100 з них приїхали із Харкова. Вони тримають у руках плакати з написами: "Харків - українське місто", "Ні ватникам у ХОДА", "Мураєву в ХОДА? Краще в ОРДЛО!", "Мураєву за порєбрік", "Ні проросійському реваншу".

Як повідомляв Укрінформ, 1 та 7 липня біля Харківської ОДА відбулися акції за участю представників патріотичних кіл проти призначення на посаду заступника голови Харківської ОДА Валерії Мураєвої — колишньої дружини ексрегіонала, опоблоківця Євгенія Мураєва, відомого своїми проросійськими та українофобськими поглядами.

6 липня голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що подав кандидатуру Валерії Мураєвої на узгодження до Києва.