"Мураєву за порєбрік": у Харкові - акція проти призначення ексдружини колишнього "регіонала"

Акція протесту проти призначення на посаду першого заступника голови Харківської ОДА Валерії Мураєвої - ексдружини колишнього члена Партії регіонів Євгенія Мураєва - відбулася біля будівлі ХОДА.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, навпроти площі Свободи у центрі міста зібралися кілька десятків активістів патріотичних організацій із прапорами України, "Фрайкору", "Національного корпусу", "Правого сектору", ВО "Свобода" та ветеранів АТО. Вони тримали в руках плакати з написами: "Мураєву за порєбрік", "Ні проросійському реваншу", "Ні ватникам у владі!".

Акція протесту у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Валерія Мураєва - нібито колишня дружина відомого ексрегіонала Євгенія Мураєва - була учасницею всіх його ініціатив та проєктів, виступала з критикою української влади, називала Революцію гідності державним переворотом, а російську війну на Донбасі - громадянською війною. Незважаючи на це, її хочуть призначити першим заступником діючого голови Харківської ОДА Олексія Кучера, і, як нам стало відомо, питання вже схвалено на рівні центральної влади та передано до Кабміну для ухвалення остаточного рішення. Але ми проти і не дозволимо здійснити проросийський реванш у прикордонній зоні країни - призначити на державну посаду людину, яка є проросійскі налаштованою", - зазначив у спілкуванні з журналістами один з організаторів акції, лідер об'єднання "Фрайкор" Георгій Тарасенко.

За його словами, представники патріотичних організаций готові провести акції проти призначення Мураєвої і в Києві.

Акція пройшла під голосне скандування "Слава Україні - героям слава!", "Слава нації - смерть ворогам!" та "Україна понад усе!".

З будівлі ХОДА до учасників акції ніхто не вийшов. Посилені патрулі поліції забезпечували порядок. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня більше 100 активістів організацій "Національний корпус", "Фрайкор", "Азов", "Національні дружини" зібралися на акцію протесту проти проросійської політики ОПЗЖ та "Партії Шарія" біля офісу ОПЗЖ по Харківській набережній у центральній частині міста. Вони спалили біля офісу російський триколор та "повісили" символічну фігуру з червоною повітряною кулькою. При цьому двері та вікна офісу було зачинено, на дверях - оголошення про те, що приміщення здають в оренду.

Порядок охороняли близько 100 поліцейських. Інцидентів не було.