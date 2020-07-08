МВС закликає "приватників" підключати відеокамери до системи "Безпечне місто"

Інтеграція приватних камер відеоспостереження до системи «Безпечне місто» пришвидшить реакцію правоохоронців на будь-який злочин.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє департамент комунікації МВС.

"Ми пропонуємо громадським закладам, комунальним підприємствам співпрацювати з поліцією, підключити своє відеоспостереження до системи "Безпечне місто" і таким чином зробити країну безпечнішою", - зазначив Геращенко.

За його словами, така інтеграція допоможе ефективніше та швидше реагувати на злочини.

"Якщо надійде сигнал на лінію 102, поліції не потрібно буде витрачати час, аби взяти записи з камер відеоспостереження. Інформація автоматично надходитиме на головний пульт ГУНП м. Києва, і правоохоронці матимуть змогу одразу передивитися записи. Окрім цього, завдяки записам міських камер правоохоронці швидше розшукують автомобілі, зниклих людей та злочинців", - зазначив Геращенко.

Водночас він повідомив, що Міністерство внутрішніх справ розробляє проєкт закону під умовною назвою "Про безпечну Україну", який встановлюватиме відповідальність за незаконне використання інформації з відеокамер спостереження в громадських закладах. Такі дані мають використовуватися лише правоохоронними органами, наголосив він.

Геращенко поінформував, що найбільший торгівельний центр Києва вже надав доступ поліції до 50 камер спостереження, встановлених на парковці та всередині закладу.

"Подібні центри у великих містах є місцями кримінальних правопорушень – від кишенькових крадіжок до незаконного заволодіння транспортними засобами", - зауважив заступник міністра.

Своєю чергою, начальник ГУНП м. Києва Андрій Крищенко повідомив, що в середньому у вихідний день торговий центр відвідує близько 50 тисяч осіб, і поліція фіксує 10-15 правопорушень.

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Директор торгівельного центру Lavina Mall Дмитро Лашин зауважив, що після підключення відеокамер до міської системи адміністрація закладу одразу побачила позитивний результат, тому було прийнято рішення інтегрувати найближчим часом камери з інших ТРЦ в систему.

Як повідомлялося, "Безпечне місто" - це сучасна інформаційно-комп’ютерна система, яка надає можливість цілодобового моніторингу оперативної обстановки. Камери можуть тривалий час працювати без електрики, у нічний час та за будь-яких погодних умов.