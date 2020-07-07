Посли G7 обговорили з Венедіктовою систему кримінального правосуддя

Посли країн «Великої сімки» обговорили з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою забезпечення неупередженої системи кримінального правосуддя.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті американського головування в групі послів «Великої сімки» в Україні.

«Під час вчорашньої зустрічі з генеральним прокурором Венедіктовою посли країн G7 обговорили важливість продовження реформи органів прокуратури та забезпечення незалежної, неупередженої системи кримінального правосуддя для України», - йдеться у повідомленні.

Ірина Венедіктова зустрілась з послами країн «Великої сімки» та ЄС / Фото: Офіс Генерального прокурора

За інформацією Офісу генпрокурора, Венедіктова поінформувала іноземних партнерів про перебіг реформи прокуратури, зокрема про атестацію прокурорів та оновлення кадрового потенціалу відомства.

«Наразі ми працевлаштовуємо до Офісу генпрокурора кандидатів з-поза системи, що вирішили стати прокурорами і пройшли всі етапи добору, теоретичну та практичну підготовку. Разом із тим триває прийом документів для нового добору. Ми очікуємо в наших рядах професіоналів в галузі права – нову кров, яка дасть імпульс розвитку нашої інституції. Водночас зараз у нас щодня відбуваються співбесіди прокурорів регіональних прокуратур», - заявила генпрокурор.

Вона подякувала іноземним партнерам за підтримку та допомогу на шляху реформування органів прокуратури.

Венедіктова також поінформувала послів, що наразі триває процес формування конкурсної комісії з відбору керівника САП, повноваження якого закінчуються цьогоріч.

Як повідомлялося, авторитетні міжнародні організації та ряд впливових світових політиків, українські громадські діячі, активісти та медіа у спільній заяві закликали Президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування лідера партії «Європейська солідарність», п’ятого Президента Петра Порошенка.

Заяву, зокрема, підписали голова делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, голова делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та віцеголова делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску.