Укрзалізниця вже приймає цифровий студентський із

Укрзалізниця вже приймає цифровий студентський із "Дії"

Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" почала приймати цифровий студентський квиток із мобільного додатку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Студенти при посадці у поїзд замість пластикового оригіналу можуть пред’явити цифровий документ із мобільного застосунку "Дія". Цифровий студентський квиток так само дозволяє подорожувати поїздом зі знижкою 50%", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що цифровий студентський має такі самі переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Подорожувати зі знижками з е-студентським можна у: загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення, усіх вагонах регіональних поїздів, поїздах приміського сполучення.

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Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.

Також Укрзалізниця приймає цифрові ID-картку, закордонний біометричний паспорт та водійське посвідчення з додатку "Дія".

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