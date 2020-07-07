Затримані в аеропорту Афін українці повертаються додому

Для 12 українців, яких не впустили в Грецію і які перебувають в аеропорту Афін, заброньовані квитки на два рейси авіакомпанії Ryanair для повернення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для 12 громадян України, які застрягли в Афінах, наразі заброньовані квитки на два авіарейси компанії Ryanair, які відбудуться сьогодні”, - сказав Кулеба.

За словами міністра, виліт першого рейсу запланований на 17:10, другого — на 21:35.

Пізніше у дописі у Facebook Кулеба повідомив, що ще 4 громадян повернуться рейсом WizzAir.

Він уточнив, що оплата квитків здійснюватиметься за рахунок авіакомпаній.

Міністр також запевнив, що відмітку про депортацію українцям у Греції не ставитимуть.

“Станом на зараз домовлено, що депортацію вони (українці — ред.) не отримають і консули при вильоті будуть особисто контролювати, щоб саме так все і відбулося”, - наголосив він.

Разом з тим Кулеба зауважив, що це вже другий випадок із затриманням наших громадян в аеропорту країни прибуття.

“Це другий такий випадок, перший обійшовся без галасу, але вже була така ситуація. Попри наші зусилля, не стала перша ситуація уроком для авіакомпаній і вони продовжили брати на борт (громадян — ред.), заздалегідь, по суті, знаючи, що їх не пустять на територію країни ЄС, у яку вони прибувають”, - підкреслив він.

Як повідомлялося, 4 липня в аеропорту Афін затримали прибулих з Києва 17 громадян України через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн; серед затриманих - двоє дітей 8 та 9 років.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.