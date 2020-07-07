Затримані в аеропорту Афін українці повертаються додому
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Для 12 громадян України, які застрягли в Афінах, наразі заброньовані квитки на два авіарейси компанії Ryanair, які відбудуться сьогодні”, - сказав Кулеба.
За словами міністра, виліт першого рейсу запланований на 17:10, другого — на 21:35.
Пізніше у дописі у Facebook Кулеба повідомив, що ще 4 громадян повернуться рейсом WizzAir.
Він уточнив, що оплата квитків здійснюватиметься за рахунок авіакомпаній.
Міністр також запевнив, що відмітку про депортацію українцям у Греції не ставитимуть.
“Станом на зараз домовлено, що депортацію вони (українці — ред.) не отримають і консули при вильоті будуть особисто контролювати, щоб саме так все і відбулося”, - наголосив він.
Разом з тим Кулеба зауважив, що це вже другий випадок із затриманням наших громадян в аеропорту країни прибуття.
“Це другий такий випадок, перший обійшовся без галасу, але вже була така ситуація. Попри наші зусилля, не стала перша ситуація уроком для авіакомпаній і вони продовжили брати на борт (громадян — ред.), заздалегідь, по суті, знаючи, що їх не пустять на територію країни ЄС, у яку вони прибувають”, - підкреслив він.
Як повідомлялося, 4 липня в аеропорту Афін затримали прибулих з Києва 17 громадян України через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн; серед затриманих - двоє дітей 8 та 9 років.
Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.
Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.