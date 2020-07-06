Розгляд апеляції на запобіжний захід Антоненку відклали на 9 липня

Київський апеляційний суд відклав на 9 липня розгляд апеляційної скарги захисту Андрія Антоненка на обрання йому запобіжного заходу у вигляді решту.

Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, повідомляє Укрінформ.

“Суд, порадившись на місці, ухвалив: відкласти розгляд справи на 16 годину 9 липня”, - оголосив суддя.

Відповідне рішення було прийняте у зв’язку з необхідністю вивчення адвокатами Антоненка клопотання обвинувачення.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

У Нацполіції 2 липня повідомили, що готові направити до суду справу Шеремета.