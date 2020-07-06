Кілька сотень шахтарів продовжують страйк під ОП

Біля офісу Президента триває акція протесту шахтарів, що почалася минулого тижня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля офісу зібралося кілька сотень шахтарів, які стукають касками. Сутичок із правоохоронцями немає.

Як повідомлялося, 30 червня 2020 року біля Офісу Президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Серед вимог гірників, зокрема, - погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня 2020 року перевищила 1,2 млрд грн;

зобов’язання Фонду державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, у тому числі із ДП "Львіввугілля" (353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля" (177 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн), "Південнодонбаська №1" (260 млн грн), "Краснолиманська";

звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса;

заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із Російської Федерації та Білорусі.

Міністерство енергетики 1 липня повідомило про виділення 339 млн грн на погашення шахтарям боргів із зарплати за квітень і травень.