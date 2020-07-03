Вилучення військової техніки: Зеленський вимагає від правоохоронців реакції на дії ДБР

Вилучення військової техніки: Зеленський вимагає від правоохоронців реакції на дії ДБР

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський доручив правоохоронним органам дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.

«Керівникам СБУ та ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль», – заявив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, слідчі ДБР прийшли з обшуками у три зенітні ракетні бригади Повітряних сил та вилучили обладнання, яке забезпечує систему протиповітряної оборони країни. У ході слідчих дій 2 червня було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Того ж дня слідчі ДБР повернули 3 прилади до однієї з військових частин, ще 4 прилади було повернуто увечері.

3 червня міністр оборони Андрій Таран в парламенті заявив, що неузгодженість дій правоохоронців ДБР та співробітників воєнної контррозвідки призвели до підриву бойової готовності частин ППО України та витоку секретної інформації. Оцінку інциденту мають дати правоохоронні органи.

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