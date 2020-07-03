Аудит реєстрів податкової допоміг виявити схему на мільярди - Мінцифри

Завдяки проведенню аудиту реєстрів Державної податкової служби вдалось виявити та заблокувати масштабну корупційну схему.

Про це під час брифінгу за результатами аудиту реєстрів Державної податкової служби України заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проведена робота і виправлені, скажімо так, помилки і корупційні ризики, кожного місяця будуть для держави не коштувати, а приносити приблизно 2 млрд грн. За нашою іформацією, це була одна з найбільших корупційних схем в історії України, і сьогодні вона повністю припинена", - зазначив Федоров.

Він додав, що завдяки новому керівництву Міністерства фінансів та нового керівництва Державної податкової служби, яка, по суті, вперше в історії України допустила фахівців до повноцінного аудиту інформаційних систем, "була проведена робота велика, робота СБУ, і були знайдені конкретні корупційні схеми".

Федоров розповів, що, за версією слідства, корупційні схеми були задіяні 2019-2020 роках точно. "Збитки щомісячно - 2 мільярди. Були задіяні і люди, які працюють, або працювали в Податковій службі до цього, в регіональній в тому числі. Всього суб'єктів - більше 400", - додав міністр.

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Своєю чергою заступник голови Державної податкової служби Євген Олейніков пояснив, що завдяки роботі СБУ та Мінцифри вдалось встановити, що система моніторингу ризиків, яка використовується в адмініструванні ПДВ, "мала суттєву і дуже небезпечну похибку в алгоритмі роботи".

"Завдяки цьому ті шахраї, яким стало відомо про цю похибку, могли імітувати свою відповідність так званим умовам безумовної реєстрації. Простіше кажучи, система вважала їх настільки сумлінними платниками, що їх податкові накладні взагалі не перевірялись на ризики. Система ігнорувала будь-які намагання податкової служби зупинити їх реєстрацію", - заявив Олейніков.

Він зауважив, що з боку податкової, головним завданням є забезпечення дотримання податкового законодавства: "Коли ми це робимо, коли ми протидіємо шахраям, коли ми всі разом, вся державна влада, стаємо проти схем ухилення від уподаткування і руйнуємо їх, ми не тільки повертаємо державі ті гроші, які не сплатили шахраї, ми ще й створюємо потужний стимул для сумлінних платників чесно виконувати свої податкові зобов'язання перед державою".