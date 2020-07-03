Мінцифри планує налагодити електронну взаємодію з митницею для відстеження товарів

Міністерство цифрової трансформації у 2020 році планує налагодити електронну взаємодію з митницею для відстеження товарів одразу після перетину кордону.

Про це на брифінгу розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В цьому році ми плануємо налагодити електронну взаємодію з митницею для можливості відстеження товарів одразу після перетину кордону, що зупинить використання різних схем "сірих" товарів", - сказав Федоров.

Читайте також: Саакашвілі пообіцяв Зеленському перетворення митниці на сервіс для бізнесу

За його словами, пріоритетними проєктами міністерства у 2020 році є запровадження електронного акцизу та програмного РРО, що дозволить автоматизувати контроль за обігом підакцизних товарів та запровадити електронний чек.