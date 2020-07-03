За п'ять років особовий склад поліції оновився на 40%– Клименко

Підрозділи Національної поліції не реформуються, а вибудувуються заново.

Про це заявив очільник відомства Ігор Клименко під час урочистостей з нагоди п'ятиріччя створення Нацполіції, повідомляє Укрінформ.

"За п'ять років ми змінилися докорінним чином. Хочу зазначити, що ми не реформуємося, ми вибудовуємо систему заново", - сказав він.

За словами Клименка, у відомстві створюються нові підрозділи кримінальної поліції і кримінального аналізу. Також працює новий підрозділ кіберполіції.

"Ми створили підрозділ КОРД з нашими міжнародними партнерами", - додав він.

Як зазначив голова Нацполіції, протягом останніх п'яти років на 40 % оновився особовий склад поліції, а середній вік поліцейського становить 35 років.

Клименко заявив, що "ганебні вчинки деяких наших працівників, які ми не залишаємо поза увагою, ніколи не перекреслять роботи 130-тисячного колективу поліції".

"Ми молода поліція. Ми помиляємося, ми падаємо, встаємо, але йдемо далі. Тому хочу сьогодні сказати всім випускникам: не бійтеся труднощів", - сказав він.

Також Клименко поінформував, що у найближчі роки планується запровадити практику, коли поліцейські розпочинатимуть кар'єру в Нацполіції з посади патрульного, а вже потім ставатимуть оперативниками і слідчими.