У регіонах працюють 190 поліцейських офіцерів громад - Аваков

У 10 регіонах України працюють 190 поліцейських офіцерів громад у рамках спеціального проєкту, який реалізує Міністерство внутрішніх справ разом з місцевими громадами.

Про це сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні маємо 190 поліцейських офіцерів громади, які працюють у 10 регіонах держави. Ми усвідомлюємо, що цей проєкт, який охоплює 251 територіальну громаду, в якій проживають 2 млн осіб, отримав схвальну оцінку людей", - сказав Аваков.

Міністр зауважив, що проєкт передбачає впровадження універсального офіцера поліції - поліцейського офіцера громади в сільській місцевості та невеличких містах.

"Він (поліцейський офіцер - ред.) обслуговує території громади, де він проживає, 24/7. Ми говоримо: " Я завжди тут", - додав Аваков.

За словами міністра, впроваження проєкту має відбутися по всій території держави, в кожному ОТГ, проте є також питання фінансування з боку місцевих громад (щодо приміщення) та з боку Нацполіції (щодо обладнання, автомобіля).

Аваков наголосив, що є відповідний план проєкту, і поліцейський офіцер громади до середини наступного року має бути в кожній ОТГ.

Як відомо, проєкт "Поліцейський офіцер громади" почався в Україні торік. Він передбачає, що за кожною з об’єднаних територіальних громад буде закріплений поліцейський офіцер, який не тільки працюватиме на території цієї громади, а й житиме там.

Фото Олександра Клименка