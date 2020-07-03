На кордоні з Польщею відкриється ще один пункт пропуску
Укрінформ
Починаючи з 6 липня на українсько-польському кордоні буде відновлено роботу автомобільного пункту пропуску “Будомєж - Грушів”.
Про це йдеться в розпорядженні глави МВС Польщі від 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначається, цей автомобільний пункт пропуску цілодобово зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн.
Нині на українсько-польському кордоні працюють чотири автомобільні пункти пропуску: "Краковець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" “Ягодин - Дорогуськ” і “Шегині - Медика” (також як пішохідний).