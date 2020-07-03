На кордоні з Польщею відкриється ще один пункт пропуску

Починаючи з 6 липня на українсько-польському кордоні буде відновлено роботу автомобільного пункту пропуску “Будомєж - Грушів”.

Про це йдеться в розпорядженні глави МВС Польщі від 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, цей автомобільний пункт пропуску цілодобово зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн.

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Нині на українсько-польському кордоні працюють чотири автомобільні пункти пропуску: "Краковець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" “Ягодин - Дорогуськ” і “Шегині - Медика” (також як пішохідний).