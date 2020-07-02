Вступний іспит з іноземної мови в магістратуру склали понад 87 тисяч студентів

У середу, 1 липня, відбувся єдиний вступний іспит з іноземної мови в магістратуру, його склали понад 87 тисяч учасників.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"1 липня 2020 року 87 124 вступники в магістратуру складали єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови. Це становить 86% від загальної кількості зареєстрованих на іспит. Скласти ЄВІ можна було з англійської, німецької, французької або іспанської мов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 115 учасників ЄВІ не були допущені до пунктів тестування, з них 11 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 7 громадських спостерігачів. 10 учасників ЄВІ видалили через порушення процедури.

Результати основної сесії ЄВІ буде розміщено на інформаційних сторінках вступників у “Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ” не пізніше ніж за 14 календарних днів від дня проведення тестування.

Для осіб, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, є можливість зареєструватися для участі у додатковій сесії. Вони мають упродовж 3 днів з моменту проведення тестування подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Вступники мають подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву для участі в додатковій сесії.