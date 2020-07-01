Вступна кампанія-2020: МОН виклало інформацію для абітурієнтів

На сайті Міністерства освіти та науки розміщено інформаційні матеріали до вступної кампанії у заклади вищої освіти.

Інформацію щодо графіка та особливостей вступ можна знайти у розділі "Вступна кампанія 2020" на сайті МОН.

Так згідно з оприлюдненою інформацією, реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалаврат розпочнеться 1 серпня, прийом заяв до ЗВО триватиме з 13 по 22 серпня.

Вступні іспити та творчі конкурси на бюджетну форму навчання пройдуть з 1 по 12 серпня, на контрактну форму навчання - з 13 по 22 серпня.

Співбесіди відбудуться з 16 по 18 серпня.

Рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та іспитів мають бути оприлюднені не пізніше 12 годин 27 серпня.

Подача документів на бюджетну форму навчання - до 31 серпня, зарахування вступників на бюджет - до 5 вересня.

Також, згідно з інформацією на сайті МОН, у 2020 році передбачається спільний конкурс до усіх цивільних державних закладів освіти, які підпорядковуються Міністерству освіти та науки, Міністерству охорони здоров'я, Мінкультмолодьспорту, ДФС, ДССУ.

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, можуть подати 5 заяв на бюджетну форму навчання.

Також в цьому році встановлено конкурсний бал не менше 140 балів для галузі знань 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування" та 29 "Міжнародні відносини", не менше 130 балів на 226 "Фармація, промислова фармація".

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Мінімальний конкурсний бал на бюджет на основі повної загальної середньої освіти визначений на рівні 125 балів.

У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО за 2017-2020 роки на бакалаврат, з Єдиного фахового вступного випробування та Єдиного вступного іспиту в магістратуру - сертифікати тільки 2020 року.

Також на сайті МОН доступні інформаційні матеріали для вступників з Криму та Донбасу, перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт, Умови прийому до закладів вищої освіти у 2020 році, інформація щодо пільг тощо.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що вступна кампанія у заклади вищої освіти розпочнеться з 1 серпня.