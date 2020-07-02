Кондиціонери й тінь: Ляшко нагадав вимоги до класів, де проводять ЗНО

В пунктах тестування потрібно дотримуватися всіх санітарно-гігієнічних умов.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"30 червня в ЗНО взяли участь понад 270 тисяч дітей. З них через протиепідемічні правила, які прописані в постанові головного державного санітарного лікаря, 52 дитини не були допущені до проведення ЗНО через ознаки гострого респіраторного захворювання", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що окрім протиепідемічних норм, в пунктах тестування потрібно дотримуватися і інших санітарно-гігієнічних умов. За його словами, в першу чергу це стосується температурного режиму.

"З покращенням погодних умов, ми відзначаємо значне збільшення температури в класах, де проводиться тестування. Ми надали відповідні рекомендації щодо провітрювання приміщень, щодо вибору приміщень з тіньової сторони. Щодо забезпечення приміщень кондиціонуванням", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня в Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного тестування. 25 червня тест з математики склали 152 180 осіб, 30 червня тест з української мови та літератури склали понад 275 тисяч учасників.

У четвер, 2 липня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з фізики, на яке зареєструвалися 28 110 осіб.

В Україні станом на 2 липня лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них за добу – 889.