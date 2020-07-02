Сьогодні - ЗНО з фізики

У четвер, 2 липня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з фізики, на яке зареєструвалися 28 110 осіб.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Для проходження тесту з фізики зареєструвалися 28 110 осіб, для яких створено 1 926 аудиторій у 114 пунктах тестування. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО наголосили, що у випадку, якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі у ЗНО.

Також в Центрі нагадали, що вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку «Дія» абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня в Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного тестування. 25 червня тест з математики склали 152 180 осіб, 30 червня тест з української мови та літератури склали понад 275 тисяч учасників.