Гіроборди та моноколеса: в Україні може з’явитися нова категорія учасників дорожнього руху

Профільний комітет ВР підтримав законопроєкт щодо персонального легкого електротранспорту.

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт №3023 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)”, повідомила перша заступниця голови комітету та співавторка законопроєкту Юлія Клименко (фракція “Голос”) на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні (1 липня, — ред.) комітет підтримав мій законопроект №3023 щодо персонального легкого електротранспорту. Ми пропонуємо запровадити нову категорію учасників дорожнього руху, а це — користувачі персонального легкого електротранспорту, визначити їхні права та обов’язки”, — зазанчила Клименко.

Водночас депутат уточнила, що власники персонального електротранспору мають подбати, щоб їх пересувний засіб був обладнаний світлоповертачами, за можливості і звуковим сигналом.

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“Заборонено керувати транспортом у стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотиків. Під час руху не можна тримати в руці телефон. За недостатньої видимості або в темну пору треба мати світлоповертальні елементи”, — зауважила політик.

За її словами, законопроєкт дає можливість створити безпечні умови пересування для всіх учасників дорожнього руху.

“Сподіваюся, він знайде необхідну підтримку голосів в сесійній залі”, — додала Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3023 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)” було зареєстровано у парламенті 6 лютого.

Фото: Еспресо