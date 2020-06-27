Кількість пневмоній, які виявляють за добу в Україні, зросла майже утричі

В Україні майже втричі збільшилася кількість пневмоній, які виявляють за добу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 27 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні ми за добу тестуємо нових пневмоній від 700 до 1000 випадків. Я можу вам сказати, що, наприклад, у травні, коли ми почали пом'якшувати карантинні заходи, почали переходити до адаптивного карантину, ця кількість була близько 250-300 випадків на добу. Тобто ви бачите, що майже в три рази збільшилася кількість пневмоній", - наголосив Степанов.

При цьому він зауважив, що це відбувається улітку, коли зазвичай кількість пневмоній суттєво падає.

Як повідомлялося, станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 065 випадків COVID-19, зокрема 948 за останню добу.