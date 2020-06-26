ДБР намагалося потрапити на “загратовану” виставку картин із колекції Порошенка

Працівники Державного бюро розслідувань прибули до Музею Івана Гончара, де відкрилася виставка картин із колекції родини Порошенків, які фігурують у кримінальному провадженні щодо нібито незаконного перевезення їх через кордон.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська солідарність” у Facebook.

“ДБРівці знову прибули до музею, де сьогодні відкрилася виставка картин із колекції Петра та Марини Порошенків”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованим відео, працівники ДБР хотіли провести експертизу і визначити вартість картин.

Однак адвокат директора музею попросив представників ДБР показати постанову суду, згідно із якою це можна їм робити. Слідчий не зміг надати відповідні документи і в результаті змушений був залишив територію музею.

Разом з тим, як свідчать фото з сайту «Євросолідарності», експозиція картин цього разу була у загратованому просторі.

«Картини світових художників за тюремними ґратами – таким перформансом відкрилась у Музеї Гончара виставка полотен з родинної колекції Порошенків», - зазначається, зокрема, в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше ДБР викликала на 26 травня Порошенка на допит як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

Порошенко тоді не прийшов на допит у ДБР. Замість цього він у Музеї Івана Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції. Ці картини й фігурують у справі ДБР щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР повідомили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій, тому було залучено спецпідрозділ.

4 червня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка на допит як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України нібито з приховуванням від митного контролю 43 картин всесвітньо відомих художників.

Фото: Євросолідарність