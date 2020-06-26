ДБР намагалося потрапити на “загратовану” виставку картин із колекції Порошенка

ДБР намагалося потрапити на “загратовану” виставку картин із колекції Порошенка

Укрінформ
Працівники Державного бюро розслідувань прибули до Музею Івана Гончара, де відкрилася виставка картин із колекції родини Порошенків, які фігурують у кримінальному провадженні щодо нібито незаконного перевезення їх через кордон.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська солідарність” у Facebook.

“ДБРівці знову прибули до музею, де сьогодні відкрилася виставка картин із колекції Петра та Марини Порошенків”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованим відео, працівники ДБР хотіли провести експертизу і визначити вартість картин.

Однак адвокат директора музею попросив представників ДБР показати постанову суду, згідно із якою це можна їм робити. Слідчий не зміг надати відповідні документи і в результаті змушений був залишив територію музею.

Читайте також: Порошенко заявляє, що проти нього порушили справу через Томос

Разом з тим, як свідчать фото з сайту «Євросолідарності», експозиція картин цього разу була у загратованому просторі.

«Картини світових художників за тюремними ґратами – таким перформансом відкрилась у Музеї Гончара виставка полотен з родинної колекції Порошенків», - зазначається, зокрема, в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше ДБР викликала на 26 травня Порошенка на допит як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

Порошенко тоді не прийшов на допит у ДБР. Замість цього він у Музеї Івана Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції. Ці картини й фігурують у справі ДБР щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР повідомили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій, тому було залучено спецпідрозділ.

4 червня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка на допит як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України нібито з приховуванням від митного контролю 43 картин всесвітньо відомих художників.

Фото: Євросолідарність

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-