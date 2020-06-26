Суд РФ заочно заарештував журналіста Муждабаєва за "заклики до тероризму"

Басманний суд Москви в п'ятницю санкціонував арешт журналіста Айдера Муждабаєва, обвинуваченого "в закликах до захоплення російських громадян для обміну на засудженого за терористичну діяльність Олега Сенцова".

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на прессекретаря суду Ірину Морозову.

"Судом задоволено клопотання слідчого про обрання щодо Муждабаєва запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заочно. Термін арешту у вигляді двох місяців буде обчислюватися з моменту затримання обвинуваченого на території РФ або його екстрадиції в країну", - сказала Морозова.

За версією російського слідства, Айдер Муждабаєв, який виїхав у 2015 році в Україну, "розмістив на своїй персональній сторінці в соціальній мережі "Facebook" два текстових матеріали, які містили заклики до вчинення насильницьких дій і захоплення із застосуванням сили громадян РФ, які перебувають на території України, для їх подальшого обміну на засудженого в Росії за терористичні злочини Олега Сенцова".

У відомстві нагадали, що Муждабаєв з 1998 року працював в редакції газети "Московський комсомолець" в Москві, з 2008 року перебував на посаді заступника головного редактора, а в 2015 році переїхав на постійне місце проживання в Україну, де обійняв посаду заступника гендиректора кримськотатарського телеканалу "ATR".

Як повідомлялося, Айдер Муждабаєв 22 травня заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації. Відповідно до опублікованих Муждабаєвим документам з Адвокатської палати Москви і постановою суду, його звинувачують за статтею "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму".

У четвер головне слідче управління Слідчого комітету РФ висунуло звинувачення в "тероризмі" заступнику генерального директора телеканалу ATR Айдеру Муждабаєву. Його також оголосили в міжнародний розшук.

Сам Муждабаєв назвав повідомлення Слідкому "найкращим подарунком до Дня кримськотатарського прапора, який ми святкуємо завтра, 26 червня".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав "політичним переслідуванням" порушену Росією справу проти Муждабаєва.

Фото: Олександр Гончаров