НАТО отримало запит України на допомогу в боротьбі з наслідками повені
Таке повідомлення оприлюднене на сайті Північноатлантичного альянсу.
«25 червня Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи отримав запит на міжнародну допомогу від України. Масштабна повінь у Західній Україні спричинила велику шкоду для критичної інфраструктури та несе загрозу життю людей. На цей момент повінь зруйнувала 110 кілометрів доріг та 90 мостів», - йдеться у повідомленні.
Водночас Альянс продовжує надавати допомогу Україні також у боротьбі з COVID-19.
У рамках зусиль НАТО із багатосторонньої відповіді на кризу коронавірусу Естонія щойно здійснила постачання критично важливих медичних вантажів для країн-партнерів - до Грузії, Чорногорії, Північної Македонії та України.
За оприлюдненим сьогодні повідомленням НАТО, медичне постачання включає засоби дезінфекції, постільну білизну та матраци для лікарень, ковдри тощо. В Україну було направлено 1500 бутлів-розпилювачів з рідиною для дезінфекції рук та 1000 літрів рідини для проведення дезінфекції зовнішніх поверхонь у лікарнях.
Як зазначається, ці вантажі були направлені країнам-партнерам через Механізм цивільного захисту ЄС за тісної взаємодії з Євроатлантичним центром координації реагування на катастрофи.
Як повідомляв Укрінформ, за даними ДСНС України, станом на ранок 26 червня були підтоплені понад 7,7 тис. будинків у 262 населених пунктах в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Із постраждалих від повені районів було евакуйовано понад 600 осіб.