Суд відмовив захисту Стерненка у відводі прокурора
Відповідне клопотання озвучене під час оскарження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в Апеляційному суді Києва, повідомляє Укрінформ.
Адвокат аргументував своє клопотання тим, що 25 червня Стерненку повідомили про завершення слідства в його справі, хоча ще 11 червня під час розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у Шевченківському райсуді столиці прокурор заявляв про необхідність проведення низки експертиз і процесуальних дій.
Суд над Стерненком / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
Адвокат заявив, що таким чином прокурор ввів в оману суд, повідомивши неправдиві відомості, а тому є обґрунтовані сумніви в його неупередженості.
У свою чергу прокурор Бозовуляк зазначив, що упередженості з його боку не було, як і тиску з боку генпрокурора.
"Колегія суддів дійшла наступного висновку: перелік підстав, які виключають участь прокурора у судовому засіданні, чітко визначений Кримінальним процесуальним кодексом. Підстави, на які посилається захисник, не є такими, що виключають участь прокурора Бозовуляка у цьому судовому засіданні, оскільки ті дії, на які посилається сторона захисту, вчинені у межах його повноважень, а конкретних фактів про залежність прокурора від генпрокурора Венедіктової захисниками не наведено. Тому у задоволенні відводу відмовити", - оголосив суддя.
Як повідомлялося, 25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.
15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування під час домашнього арешту в ухвалі суду було вказано "військову частину в Одесі" за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".
"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".
Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.
Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.
Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.