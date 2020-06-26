Суд відмовив захисту Стерненка у відводі прокурора

Захист екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка оголосив відвід прокурору у його справі Миколі Бозовуляку, проте суд відмовив.

Відповідне клопотання озвучене під час оскарження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в Апеляційному суді Києва, повідомляє Укрінформ.

Адвокат аргументував своє клопотання тим, що 25 червня Стерненку повідомили про завершення слідства в його справі, хоча ще 11 червня під час розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у Шевченківському райсуді столиці прокурор заявляв про необхідність проведення низки експертиз і процесуальних дій.

Суд над Стерненком / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Адвокат заявив, що таким чином прокурор ввів в оману суд, повідомивши неправдиві відомості, а тому є обґрунтовані сумніви в його неупередженості.

У свою чергу прокурор Бозовуляк зазначив, що упередженості з його боку не було, як і тиску з боку генпрокурора.

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"Колегія суддів дійшла наступного висновку: перелік підстав, які виключають участь прокурора у судовому засіданні, чітко визначений Кримінальним процесуальним кодексом. Підстави, на які посилається захисник, не є такими, що виключають участь прокурора Бозовуляка у цьому судовому засіданні, оскільки ті дії, на які посилається сторона захисту, вчинені у межах його повноважень, а конкретних фактів про залежність прокурора від генпрокурора Венедіктової захисниками не наведено. Тому у задоволенні відводу відмовити", - оголосив суддя.

Як повідомлялося, 25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.

15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування під час домашнього арешту в ухвалі суду було вказано "військову частину в Одесі" за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.