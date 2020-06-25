СБУ завершила слідство у справі Стерненка

Служба безпеки завершила слідство у справі колишнього очільника одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні слідчий СБУ мені повідомив, що досудове розслідування у справі щодо мого самозахисту завершене", - повідомив Стерненко.

Він припустив, що справу передадуть до одеського суду.

"Рівно 2 тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть коли ми не встигли оскаржити ані запобіжний, ані саму підозру) «слідство» завершують і будуть передавати справу до суду. Скоріш за все, до одеського суду… За цей час не було проведено жодних слідчих дій", - зазначає Стерненко.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Сергію Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.

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Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.