Україна потребує ракет від НАТО через загрози з боку Росії – експерт

Україна потребує закупівлі ракет у країн НАТО через загрози з боку Росії.

Про це заявив директор Центру досліджень армії, роззброєння та конверсії Валентин Бадрак під час круглого столу в Укрінформі «Відносини Україна - НАТО в контексті безпекової ситуації в Чорноморському регіоні».

«Україна потребує сьогодні ракет, у тому числі британських ракет. І розглядає один з варіантів такої закупівлі. Наскільки Великобританія, наприклад, готова сьогодні продати ракети, які нам конче потрібні?» - звернувся Бадрак до представниці британського посольства в Україні, учасниці круглого столу, не уточнивши, яких саме ракет потребує Україна.

За його словами, потреба в натівських озброєннях постає через «дедалі більшу непередбачуваність Росії».

«Фактично Путін проголосив можливість використання зброї проти неядерних держав. І Україна опинилася в прицілі РФ. Ми вважаємо, що зараз найбільш небезпечний момент, коли путінська влада хитатиметься ще більше, і ця непередбачуваність зростатиме», - наголосив Бадрак.

На його думку, Захід може бути зацікавлений, «щоб Україна виглядала як добре озброєна потужна вітрина західного світу».

«В такий спосіб Україна привабила б і російських громадян, як країна, яка одужала, перетворившись на успішну країну. І так ми могли б здійснювати стримання з допомогою країн НАТО», - зазначив експерт.

Він також вважає, що «асиметричним кроком» у відповідь на агресію Росії мало б стати долучення України до НАТО, а у Чорноморському регіоні слід створити спільний з НАТО підрозділ.

«Політичною асиметрією міг би бути вступ України в НАТО. Якщо говорити про більш локальні речі, то ми вважаємо, що політично доцільно було б створити спільний український з натівськими країнами військово-морський підрозділ і здійснювати спільні патрулювання і спільні демонстраційні дії», - сказав Бадрак.