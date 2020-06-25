Поліція встановила покупців баз персональних даних з анонімного Тelegram-бота

Поліція встановила осіб, які придбали незаконні бази даних з персональною інформацєію громадян України.

Про це заявив на брифінгу в Укрінформі перший заступник начальника департаменту Кіберполіції Сергій Кропива під час презентації перших результатів розслідування витоку та розповсюдження персональних даних громадян з державних та приватних баз даних.

"Нами встановлено те коло осіб, які здійснювали незаконне придбання даної інформації. Наразі ми перевіряємо, яким чином вони це використовували. Ті всі особи, які були задіяні в такій злочинній діяльності, відповідатимуть. Інформація щодо тих осіб перевіряється", - заявив Кропива.

Він зазначив, що найближчим часом буде проведено ряд операцій, додавши, що серед затриманих будуть і ті, хто придбав та використовував незаконні бази даних із злочинною метою.

"Є особи, які купують бази даних і на підставі отриманої інформації або вимагають у громадян кошти, або таким чином намагаються отримати доступ до їхніх фінансових інституцій. Або намагаються таким чином створити якісь підробні документи", - наголосив представник Департаменту кіберполіції.

Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку "Дія".

Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із "Дії".

12 травня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу.