Завтра ВАКС обиратиме запобіжний захід ексміністру Омеляну

Завтра, 25 червня, о 13:40 Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

"Завтра, 25 червня, о 13:40 слідчий суддя ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі згоди учасників процесу засідання будуть транслювати на YouTube-каналі суду.

"Ми із розумінням ставимося до бажання представників ЗМІ висвітлити розгляд даного клопотання, проте в Україні досі тривають карантині обмеження, пов'язані із збільшенням кількості захворювань на COVID-19. Аби не наражати себе та працівників суду на небезпеку, закликаємо журналістів утриматися від відвідин приміщення ВАКС", - додали у пресслужбі.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомили про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

Крім того, у листопаді 2018 року, НАБУ заявило про завершення досудового розслідування щодо Володимира Омеляна за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський районний суд Києва у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Наразі це провадження щодо Омеляна перебуває у ВАКС.