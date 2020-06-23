Соціолог назвав дві найбільші загрози від поширення COVID-19

Дві головні загрози від поширення COVID-19 полягають у тому, що збільшується контроль над людьми та виникає ймовірність згортання глобалізації.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

«Є дві головні загрози, про які пишуть різні вчені. Одна з них – у тому, що збільшується контроль над людьми, і COVID прискорюватиме цю тенденцію... І політичне, і повсякденне життя демонструють, що дійсно – людьми все простіше й простіше керувати, бо про них все більше і більше відомо. Нас переконують, що Facebook знає більше про нас, ніж наша дружина. Але подальший розвиток контролювання може бути більш суттєвим. Наприклад, встановлення браслетів на руку, які будуть щось міряти і передавати інформацію спочатку для попередження епідемій. Вони ж можуть міряти й далі – і частоту пульсу, і зміни температури, і шкірно-гальванічну реакцію, коли люди передивляються ті чи інші матеріали. І користуючись цим, можна зрозуміти – що тобі подобається, що не подобається, навіть якщо ти сам не можеш сформулювати, що тобі подобається. Можна виміряти такі дані, які навіть у соціологічному дослідженні не можна виміряти», - вважає соціолог.

На його думку, наслідки такого контролю, як і розвитку штучного інтелекту, невідомі. Щонайменше, тоталітарні та авторитарні режими зможуть бути більш успішними.

За словами Паніотто, друга загроза від поширення коронавірусу - це те, що процес глобалізації, який хоч і має певні вади, може припинитися, піти у зворотний шлях. І тоді зростатиме вага правих політиків і тих, хто хотів, щоб країни були більш ізольовані.

За даними ресурсу Worldometer, станом на 23 червня у світі зареєстровано 9 220 300 випадків захворювання на COVID-19. Із них 474 998 – летальні. 4 963 202 особи уже вилікувалися від коронавірусної хвороби.