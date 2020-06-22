Суд визнав Коханівського винним у погромі російських банків

Шевченківський районний суд Києва визнав провідника "Добровольчого руху ОУН" Миколу Коханівського винним у справі щодо погрому російських банків і засудив до покарання у вигляді двох років обмеження волі з випробувальним терміном на один рік.

Про це оголосив суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд ухвалив: Коханівського Миколу Миколайовича визнати винним... призначити йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 роки. На підставі статті 75 звільнити Коханівського від відбування призначеного покарання з випробувальним строком у 1 рік, якщо упродовж цього строку він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки", - сказав суддя.

Суд також поклав на Коханівського наступні обов’язки: періодично з’являтися до уповноваженого з питань пробації, повідомляти уповноваженого з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання тощо.

Сам Коханівський у коментарі журналістам заявив, що не погоджується з вироком і апеляція, "безумовно, буде".

Судове засідання по справі Миколи Коханівського / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

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Як повідомлялося, 20 лютого 2016 року у Києві люди в камуфляжі розгромили офіси компанії СКМ, "Альфа-банку" та "Сбєрбанку Росії", через що поліція відкрила чотири кримінальні провадження.

Відповідальність за це взяв на себе "батальйон ОУН" Миколи Коханівського.