У Росії відкрили кримінальну справу на лідера ОУН Коханівського

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно громадянина України Миколи Коханівського.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Слідкому РФ .

«Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу стосовно громадянина України Миколи Коханівського за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет) », - йдеться у повідомленні.

У Слідкомі заявили, що 18 лютого 2018 року учасники програми Організації українських націоналістів, а також члени інших українських націоналістичних організацій під керівництвом Миколи Коханівського «напали на будівлю Російського центру науки і культури, закидали камінням фасад будівлі дипломатичної установи, розбили вікна, двері, завдали великого матеріального збитку, порушили режим роботи російської установи».

«За даним фактом в ГСУ СК Росії розслідується кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст.360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом)», - йдеться у повідомленні.

У російському відомстві також стверджують, що в ході розслідування цієї кримінальної справи « отримано незаперечні докази того, що комбат Організації українських націоналістів Микола Коханівський в лютому 2018 року поширив у вільному доступі мережі Інтернет відеозвернення, в якому публічно закликав усіх бажаючих взяти участь в організованому під його керівництвом заході, в ході якого і було заплановано напад на Російський центр науки і культури ».

«У рамках розслідування кримінальної справи про напад на Російський центр науки і культури слідчими СК Росії на адресу компетентних органів України було спрямовано запити про правову допомогу для детального встановлення всіх обставин інциденту, однак допомога російському слідству не надається, і, не дивлячись на очевидність самих фактів вчинення злочинів і популярність конкретних осіб, причетних до них, радикали в Україні так і не були притягнуті до відповідальності», - заявили в Слідкомі РФ.

Як повідомлялося 18 лютого 2018 року в Києві представники націоналістичних організацій - ОУН, Білий молот, Соціал-національна асамблея, Чорний комітет, Комітет визволення політв'язнів провели акцію під назвою «Смерть Росії». Будівлю Росспівробітництва, розташовану на вул. Борисоглібська, 2, учасники закидали яйцями і камінням, розбили вікна. Учасники заходу пояснили, що установу Росспівробітництва було помічено в антиукраїнській діяльності і пропаганді «русского мира».

Провідник добровольчого руху «Організація українських націоналістів», ветеран АТО Микола Коханівський пообіцяв , що погроми розташованих в Україні російських об'єктів продовжаться, якщо держава не заборонить діяльність структур країни-агресора. Минулу акцію він назвав «вдалим флешмобом», і додав, що до нього приєдналися 300-400 осіб.