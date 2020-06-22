Зеленський підписав закон про скасування державної підсумкової атестації

Президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення учнів від складання від державної підсумкової атестації про проходження зовнішнього незалежного оцінювання за бажанням.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» № 725-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 18 червня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що документ вносить доповнення до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", згідно з якими у зв’язку з впровадженням карантинних заходів учні, що завершують здобуття загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Водночас, згідно з законом, учні, які завершують навчання в закладах середньої освіти, мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

“Таким чином учні отримали право обирати види оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або ЗНО”, - пояснили в ОП.

В Офісі Президента додали, що, за даними Міністерства освіти й науки, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і, відповідно, збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.

Крім того, підписаний закон вносить зміни до закону "Про освіту", згідно з якими тривалість навчального року у закладах освіти на період карантину може визначатися Кабінетом міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року" (№3669).