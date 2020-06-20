З наступного тижня сім'ї лікарів, які загинули від COVID-19, почнуть отримувати страхові виплати

Наступного тижня розпочнуться виплати сім’ям лікарів, які загинули внаслідок коронавірусної хвороби.

Про це на селекторній нараді з Президентом України Володимиром Зеленським повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує пресслужба Глави держави.

“Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що наступного тижня, як наполягав Президент, розпочнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 червня, загалом за час пандемії захворіло 35 825 людей. З них - 58950 медпрацівників. Одужали 16 406 осіб, летальних випадків - 994.