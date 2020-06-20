Носити маски на пляжі не обов'язково – МОЗ

Носити маску на пляжі необов'язково, але за умови дотримання соціальної дистанції не менш ніж 1,5 метри один від одного.

Про це на брифінгу у суботу, 20 червня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми кажемо про пляжі, то, відповідно, шезлонги, місця між громадянами повинні бути не менш ніж 1,5 метри один від одного. В тому випадку носіння масок, так як ми говоримо про те, що це знаходиться на повітрі, не є обов’язковим. Але з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції не менше, ніж півтора метри", - заявив він.

Міністр також уточнив, що слідкувати за дотриманням карантинних правил, обмежувальних заходів повинні органи місцевого самоврядування разом з Держпродспоживслужбою.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 червня підтверджено 35 825 випадків COVID-19, з них 994 летальних, 16 406 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 841 новий випадок.