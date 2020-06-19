В Україні вперше відзначили День фермера

"Користуючись нагодою, хочу привітати всіх українських фермерів. Це одна з найбільш поважних та мирних професій. Адже ті, хто працюють на землі, - це годувальники українців. Я хочу, щоб в Україні нас шанували так само, як шанують фермерів у Європі. Я бажаю, щоб кожен українець мав шматочок землі, тоді ми станемо усі заможними. Адже у нас найкращі землі у Європі", - наголосив Стрижак.

Він зауважив, що фермерська спільнота неофіційно святкувала День фермера впродовж 17 років, відколи був прийнятий закон про фермерське господарство. Цьогоріч же свято стало офіційним.

У цьому зв'язку Стрижак подякував Президентові Володимиру Зеленському та Прем'єр-міністрові Денису Шмигалю за шанування професії фермера.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 червня підписав указ, яким установив 19 червня День фермера.

В документі зазначається, що свято встановлено “ураховуючи значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави”.

Указ набрав чинності з дня опублікування.