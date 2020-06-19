З 1 вересня оклади лікарів зростуть на 75% – Шмигаль

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить з 1 вересня збільшити оклади лікарям на 75 %.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всім лікарям, незалежно від посади, пропонуємо збільшити оклад на 75%, середньому медичному персоналу пропонуємо підвищити зарплату у розмірі 50% мінімальної заробітної плати - у грошовому еквіваленті це приблизно 2360 грн буде розраховано. Молодшим медичним сестрам пропонуємо підвищити зарплати у розмірі 25% мінімальної заробітної плати, тобто орієнтовно 1180 грн», - сказав Шмигаль.

За його словами, у цьому році КМУ збільшить витрати на зарплати всім медикам сумарно на майже 8 млрд грн.

"Таке підвищення зарплат – це тільки початок. Ми плануємо здійснити його у період з 1 вересня цього року», - додав Шмигаль.