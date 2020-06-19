Епіфаній провів панахиду за батьком Порошенка

У Свято-Михайлівському монастирі митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів панахиду за батьком п'ятого президента України Петра Порошенка - Олексієм Порошенком.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"19 червня 2020 року Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі столиці чин похорону господарського і політичного діяча, Героя України, батька п’ятого Президента України Петра Порошенка – Олексія Івановича Порошенка", - йдеться у повідомленні.

Прощання з Олексієм Порошенком / Анатолій Сірик, Укрінформ

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Зазначається, що Епіфанію співслужило духовенство собору.

Як повідомляють у ПЦУ, у соборі молилися рідні, близькі та друзі новопредставленого Олексія Порошенка.

Як повідомлялося, 16 червня помер батько п'ятого Президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.