Епіфаній провів панахиду за батьком Порошенка
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"19 червня 2020 року Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі столиці чин похорону господарського і політичного діяча, Героя України, батька п’ятого Президента України Петра Порошенка – Олексія Івановича Порошенка", - йдеться у повідомленні.
Прощання з Олексієм Порошенком / Анатолій Сірик, Укрінформ
Зазначається, що Епіфанію співслужило духовенство собору.
Як повідомляють у ПЦУ, у соборі молилися рідні, близькі та друзі новопредставленого Олексія Порошенка.
Як повідомлялося, 16 червня помер батько п'ятого Президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.