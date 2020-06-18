Поліція Вроцлава п’ятий день шукає 23-річного українця

Поліція міста Вроцлав п’ятий день поспіль розшукує зниклого 23-річного українця, Владислава Щура, якого востаннє бачили у суботу, 13 червня, у центральній частині міста.

Як повідомив кореспондентові Укрінформу представник пресслужби поліції Вроцлава Кшиштоф Марціян, до пошуків українського програміста, крім поліцейських, задіяли також і рятувальників.

“Після отримання інформації про зникнення чоловіка, поліція відразу розпочала пошуки. Зокрема, аналізуються дані відеомоніторингу, де він міг перебувати, вивчається інформація, отримана від знайомих чоловіка. Поліція з рятувальниками кілька днів веде пошуки у районі острова Тамка, оскільки сам там його бачили востаннє ”,- повідомив Марціян.

За його словами, поліція вивчає усі можливі версії зникнення чоловіка. “На місці працюють поліцейські з відділу пошуку на водоймищах, а також рятувальники-водолази з Пожежної служби”,- констатував представник пресслужби поліції Вроцлава.

У генконсульстві України у Кракові повідомили агентству, що тримають справу пошуків зниклого українця під контролем. Про цю справу поінформовано поліцію Вроцлава та Нижньосілезького воєводства, мерію міста, офіс воєводи, Інтерпол. За сприяння генконсульства батьки хлопця, попри обмежувальні заходи щодо в’їзду до Польщі у зв’язку з пандемією COVID-19, змогли перетнути кордон і зараз перебувають у Вроцлаві. З огляду на надзвичайну ситуацію, їх також звільнено від обов’язку проходження обов’язкової 14-денної обсервації після перетину кордону.

За інформацією батьків, 23-річний Владислав програміст, працює в одній з місцевих IT-компаній. Минулої п’ятниці він разом із друзями відпочивав в одному з барів у центрі Вроцлава. У певний момент зник. Друзі, з якими він перебував, нічого не знають про його подальшу долю. На місці, у барі, залишилися особисті речі – документи, телефон, гроші. Батьки просять усіх, кому може бути щось відомо про місцезнаходження українця, повідомити про це в поліцію Вроцлава.