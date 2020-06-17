У Чехії українець тиждень голодував, протестуючи проти невиплати грошей заробітчанам

Засновник громадської організації «Сizinec není otrok» («Іноземець не раб») в Чехії Ярослав Чепа майже тиждень голодував на знак протесту проти невиплати грошей українським заробітчанам.

Наразі голодування припинене, адже кошти вже почали надходити на рахунок, повідомив Чепа у відео, розміщеному на його сторінці в Facebook.

«Мені передзвонив наш юрист, сказав, що кошти вже поступили на рахунок, перший транш. Тому я закінчую голодування, але не закінчую нашу справу, поки останні кошти не отримають усі люди, які працювали», - сказав Чепа.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, Ярослав Чепа оголосив голодування в Чехії, в місті Добржіші, під стінами заводу «Bobcat». Поблизу автобусної зупинки чоловік встановив плакат і два прапори – Чехії та України. «Вже майже тиждень, за його словами, він сидить на стільці і споживає лише воду на знак протесту проти шахраїв, які не виплачують обіцяні за роботу гроші українським заробітчанам», - йшлося у повідомленні.

Як зазначав Ярослав Чепа, цією акцією протесту він хотів привернути увагу до того, що це дуже велика проблема – не тільки тут, у Чехії, але й загалом у Європі, де працюють наші громадяни і їх обманюють. «Вони їдуть за майбутнім, заробити коштів для своєї сім’ї, а врешті – вони не отримують коштів за свою роботу», – зазначив засновник громадської організації «Сizinec není otrok».

Повідомляється, що кілька місяців тому до громадської організації, яку очолює Ярослав, звернулись кілька українців, які, повернувшись із заробітків до України, недоотримали частину зарплатні.

За словами Чепи, протягом цього часу організація кілька разів зверталась і до підприємства, де працювали ці люди, і до так званої «агентурної компанії-посередника», яка займається працевлаштуванням і розрахунком із заробітчанами. Але, не отримавши задовільної відповіді, Ярослав вирішив оголосити голодування.

«Я буду голодувати до тих пір, поки людям не виплатять їхні чесно зароблені гроші», – заявив Ярослав Чепа.

Після того, як він виклав на своїй сторінці у Facebook відео із оголошенням про протест, до нього почали звертатися ще більше людей, які опинилися у схожій ситуації. Нині, за словами Ярослава, лише за його обліком борг перед українськими заробітчанами сягає близько 400 тисяч чеських крон (нині це понад 450 тисяч гривень).

Як зазначається, Радіо Свобода зв’язалося із компанією-посередником, яка начебто винна гроші українським заробітчанам. Телефоном її представник Міхал Гаєк розповів, що затримка у виплатах сталася через те, що завод «Bobcat» вчасно не надіслав гроші.

«Це сталося через те, що «Bobcat» не заплатив вчасно. А коли вони надіслали мені рахунок у жовтні – у мене заблокувався мій банківський рахунок. Потім настав коронавірус, і два місяці неможливо було нічого зробити. Я не міг заробляти і, відповідно, не міг виконувати свої обов’язки перед працівниками. 10 травня, коли вже все знову повернулося до нормального стану, я надіслав до візових центрів повідомлення, коли люди мають отримати свої зарплати. Але ситуацію все одно повернули проти мене», – розповів телефоном Міхал Гаєк.

У компанії-посередника пообіцяли, що частину грошей люди отримають вже 29 червня. Решту – до кінця липня.

Фото: Ivanna Trutnenko (RFE/RL)