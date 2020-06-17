Правники, соціологи, діаспора обговорять на вебінарі, яка міграційна політика потрібна українцям

Громадська організація «Україна-2050» проведе 24 червня вебінар на тему: «Яка міграційна політика потрібна українцям?».

Онлайн-зустріч відбудеться за участі правників, соціологів, психологів, представників діаспори та міжнародних благодіних організацій, йдеться на сайті організатора заходу.

«Громадська організація «Україна-2050» переносить свій ZOOM-вебінар на тему: «Яка міграційна політика потрібна українцям?» на середу, 24 червня 2020 рроку, з 20:00 до 21:30 за київським часом», - йдеться в анонсі.

У рамках заходу учасники панельної дискусії, зокрема, говоритимуть про формування міграційної політики, психологічні аспекти міграції, розглядатимуть міграційну політику інших країн, розкажуть про проблеми та виклики сучасної української міграції до Польщі, а також обговорять стан та проблеми українського законодавства про трудову міграцію.

Модератором дискусії виступить президент громадської організації «Україна-2050», президент Світового конґресу українців (2008-2018 рр.) Евген Чолій.

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Щоб приєднатися до заходу, необхідно перейти за посиланням.

Усіх зацікавлених організатори просять попередньо зареєструватися, щоб мати можливість підключитися до вебінару.

Детальніше про вебінар можна дізнатися за посиланням.

Як зазначається на сайті ГО «Україна-2050», вона є неприбутковою організацією, заснованою з метою сприяння втіленню в життя за час одного покоління - до 2050 р. стратегії сталого розвитку України як повністю незалежної, територіально цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентноспроможної Європейської держави.