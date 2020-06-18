Під Радою проходять одразу дві акції протесту

Під будівлею Верховної Ради в Києві одночасно відбуваються дві акції протесту: проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки та проти затвердження Програми дій уряду, оскільки це забезпечить річний імунітет для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, проти призначення Шкарлета протестують кілька десятків науковців, а проти прийняття Програми - кілька сотень осіб.

Учасники акції проти призначення Шкарлета наголошують, зокрема, що у наукових роботах Шкарлета зафіксовано плагіат, і тому він не може бути призначений на посаду міністра.

Під Радою протестують проти призначення Шкарлета / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

На акції проти ухвалення Програми уряду також вимагають від народних депутатів звільнити Авакова з його посади і тим самим розпочати поліцейську реформу в Україні. Організатори заходу наголошують, що Аваков особисто відповідає за злочини, які відбуваються в поліції, і саме тому він має піти з посади.

Під Радою - акція проти "імунітету" для Авакова / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада сьогодні, 18 червня, розглядає оновлену Програму дій Уряду. Прийняття Програми означатиме, що чинний уряд зможе працювати рік від дати прийняття та не може бути відправлений у відставку протягом цього часу.

Напередодні, 17 червня, у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про призначення міністром освіти ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

Президентові України кандидатуру Шкарлета на цю посаду рекомендувала Рада ректорів.

Посада міністра освіти і науки вакантна з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Наразі МОН у статусі в.о. міністра очолює Любомира Мандзій.