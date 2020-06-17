Зеленському доповіли про антирекорди COVID-19 в Україні

Більшість померлих минулої доби з COVID-19 — люди похилого віку й із тяжкими супутніми захворюваннями.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

“На нараді обговорили й епідемічну ситуацію. Президент стурбований рекордною кількістю померлих від COVID-19 за останню добу (31 особа). Главі держави доповіли, що абсолютна більшість померлих – це люди похилого віку й мали тяжкі супровідні захворювання”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, з них за добу 758. Минулої доби померла 31 особа.

Фото: пресслужба Президента