Українцям не радять їхати до Пекіна через повторний спалах COVID-19

Посольство України в Китаї радить українцям утриматися від поїздок до Пекіна у зв’язку із запровадженням у місті ІІ рівня реагування на надзвичайну ситуацію через повторний спалах коронавірусної хвороби.

Таку рекомендацію диппредставництво оприлюднило 17 червня.

У посольстві поінформували, що 11 червня у Пекіні вперше за 56 діб було діагностовано випадок коронавірусної хвороби. За неповний тиждень, що минув від тієї дати, у китайській столиці загалом виявлено 138 інфікованих громадян. Місцева влада пов’язує цей спалах із крупним оптовим продуктовим ринком Сіньфаді, розташованим у районі Фентай.

«У зв’язку із зазначеним (спалахом хвороби - ред.) китайською владою було введено ІІ рівень реагування на надзвичайну ситуацію у м. Пекін та вжито невідкладні протиепідемічні заходи: до близько 7 200 житлових мікрорайонів (ком’юніті) району Фентай були направлені майже 100 000 співробітників епідемічного контролю, а самі мікрорайони переведені у «режим управління військового часу». Продезінфіковано 276 продуктових ринків столиці та 33 173 закладів громадського харчування. Понад 200 000 осіб протестовані на наявність нуклеїнових кислот вірусу. Обмежено внутрішньодержавне транспортне сполучення зі столицею та припинено навчання у пекінських школах, які на поточний момент вже встигли повернутися до нормального функціонування», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у диппредставництві, попри те, що кількість виявлених хворих у Пекіні на фоні глобальної кількості випадків коронавірусної хвороби (близько 8 мільйонів) виглядає мізерною, китайська влада украй стурбована нинішньою ситуацією.

У зв’язку з цим Посольство України в КНР нагадало співвітчизникам, які перебувають на території Китаю, свої попередні рекомендації:

- приєднатися до WeChat-групи «Захист» відповідно до провінції свого перебування;

- утриматися наразі від поїздок до Пекіна, а у разі перебування в столиці Китаю – по можливості залишатися вдома та обмежити контакти з іншими громадянами;

- дотримуватись правил особистої гігієни й соціального дистанціювання та використовувати засоби індивідуального захисту під час перебування у громадських місцях;

- неухильно виконувати рекомендації місцевих органів влади.

При погіршенні самопочуття або при появі симптомів грипу чи ГРВІ слід мінімізувати контакти з іншими людьми, невідкладно звернутися до найближчого медичного закладу та інформувати Посольство за телефоном «гарячої лінії» (+86) 137 0123 0647.

Як повідомлялося, на ранок 17 червня у світі виявлено майже 8,27 млн випадків зараження коронавірусом, з яких понад 446 тисяч летальних.